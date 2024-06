Jonathan Majors llora y reconoce 'defectos' en premiación

CIUDAD DE MÉXICO.-Jonathan Majors rompió en llanto tras aceptar el Premio a la Perseverancia en los Premio Impact, en los que reconoció que tiene defectos, luego de que hace unos meses fue condenado por agresión y acoso doméstico.

Según Variety, el actor recibió el reconocimiento el viernes en una ceremonia en Beverly Hills.

"Soy imperfecto. Tengo defectos, los reconozco", dijo Majors, luchando contra las lágrimas durante largos comentarios después de que Iyanla Vanzant le entregara el premio.

El actor subió al escenario después de un video que capturó algunos de los altibajos personales de la estrella de Creed III y Lovecraft Country, pero fue recibido con una ovación de pie por parte de la multitud estelar.

"¿Perseverancia significa qué? Perseverancia significa perseverar en hacer algo a pesar de la dificultad o el retraso. Y el Dios al que sirvo me ha puesto en una posición en la que he tenido que encarnar esa palabra más de lo que deseaba o deseaba.

"Vivimos en un mundo donde los hombres, en particular los hombres negros, son considerados superhéroes o supervillanos. Pero me he dado cuenta, personalmente, que no soy nada de eso. Sólo soy ese tipo cuya fe ha sido puesta a prueba. Se ha visto fortalecido por este testimonio", dijo.

Majors negó continuamente todas las acusaciones durante su juicio de 19 días, pero en abril fue sentenciado a un año de asesoramiento sobre violencia doméstica . Según el fallo de un juez de Nueva York, Majors debe completar un programa presencial de 52 semanas en Los Ángeles, donde reside actualmente.