Regresa con más aventuras

En un evento de prensa realizado en Nueva York, el jefe de HBO, Casey Bloys, compartió noticias sobre el futuro de la programación de la cadena de televisión. La información más destacada incluye la fecha de regreso de la popular serie La Casa del Dragón y otros proyectos de alto perfil.

La segunda temporada de La Casa del Dragón, la aclamada precuela de Juego de Tronos, se programó para estrenarse a principios del verano de 2024. Esta temporada constará de ocho episodios, dos menos que la primera. Además, se reveló que la serie ya se encuentra en una etapa lo suficientemente avanzada como para ofrecer un avance exclusivo, el cual fue proyectado para periodistas. Sin embargo, se impuso la condición de que los detalles de su contenido no se divulguen públicamente.

Bloys anunció que la filmación de la temporada ya concluyó, y actualmente se encuentra en el proceso de postproducción.

VAN POR MÁS

Además de La Casa del Dragón, Bloys compartió información sobre otros proyectos. La tercera temporada de Euphoria y la tercera temporada de White Lotus se pospusieron hasta 2025. Asimismo, la anticipada serie precuela de HBO basada en la novela de Stephen King IT, titulada Welcome to Derry, también se estrenará en 2025.

Otra noticia es que la producción de la segunda temporada de The Last of Us comenzará en la primavera de 2024, pendiente de la resolución de la huelga de actores. Se espera que esta temporada también se estrene en 2025.

OTROS EN ESPERA

Además, Bloys anunció planes para la próxima precuela de la exitosa serie Juego de Tronos, titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Aunque el elenco aún no se ha anunciado debido a la huelga de SAG-AFTRA, se espera que la filmación comience en la primavera. Esta precuela está basada en las populares novelas cortas de Dunk y Egg del autor George R.R. Martin, que narra las aventuras de Dunk y Egg en Poniente, aproximadamente 100 años antes de los eventos de las novelas originales.

Bloys afirmó que, si bien no se ha dado luz verde a otros conceptos de precuelas de Juego de Tronos, la compañía continúa trabajando en nuevas ideas para expandir el universo de la serie.

Por último, Bloys se dirigió al informe de Rolling Stone que sugirió que había utilizado cuentas falsas de Twitter para interactuar con críticos de televisión en 2020 y 2021. El ejecutivo admitió haber tenido esa práctica, pero la describió como una "idea muy tonta" para expresar su frustración. Se disculpó con las personas mencionadas en los correos electrónicos filtrados y los mensajes de texto, afirmando que ha evolucionado y ahora utiliza mensajes directos para abordar inquietudes con más constructividad.