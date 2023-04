Es hora de la Met Gala nuevamente: esto es lo que sabemos hasta ahora

El tema se centra en el difunto diseñador Karl Lagerfeld, quien dejó una huella indeleble en la moda de lujo en su larga carrera en Chanel, Fendi y otros lugares. Es un tema no exento de controversia: Lagerfeld era conocido por sus comentarios polémicos sobre todo, desde #MeToo hasta cuerpos con curvas.

¿Quieres saber qué esperar a medida que se acerca el gran día? No es para preocuparse. Hemos desempolvado nuestra guía anual aquí, con algunas actualizaciones clave.

¿QUÉ ES LA GALA MET?

Comenzó en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad, y ni siquiera fue en el Met.

Avance rápido más de 70 años, y la Met Gala es algo totalmente diferente, uno de los eventos más fotografiados del mundo por su alfombra roja alucinante, aunque la alfombra no siempre es roja.

Estamos hablando de Rihanna como un papa enjoyado. Zendaya como Cenicienta con un vestido iluminado. Katy Perry como un candelabro transformándose en una hamburguesa. También: Beyoncé con su "vestido desnudo". Billy Porter como un dios del sol egipcio, llevado en una litera por seis hombres sin camisa. Striptease de 16 minutos de Lady Gaga . Y, el año pasado, presentó el vestido Versace de Blake Lively , un tributo a la arquitectura icónica de Nueva York, que cambió de color frente a nuestros ojos.

Luego está Kim Kardashian , llevando el compromiso a otro nivel. Un año, usó un vestido tan ajustado que admitió que tenía que tomar lecciones de respiración de antemano. Hace dos años, vestía un traje oscuro que cubría incluso su rostro.

Y el año pasado realmente se robó la alfombra, apareciendo con el vestido real de Marilyn Monroe, tachonado de diamantes de imitación que decía "Feliz cumpleaños, señor presidente" (prestado del museo Ripley's Believe It or Not!), cambiándose en el momento en que entró para protegerlo.

Más tarde hubo controversia sobre las sospechas, negadas por Ripley,que ella había causado algún daño. Pero aun así, eso era una entrada. (Y, amigos, ella regresará: publicó una foto de París con el famoso gato de Lagerfeld, Choupette, y señaló que estaba en la capital francesa explorando posibilidades para el atuendo de este año).

Es importante tener en cuenta que la fiesta tiene un propósito: el año pasado, la velada recaudó $17,4 millones para el Met's Costume Institute, un departamento autofinanciado. Sí, eso es muchísimo para una gala. También lanza la exhibición anual de primavera que atrae a cientos de miles de visitantes al museo.

Pero es la alfombra en sí lo que atrae la atención del mundo, con la lista de invitados, estratégicamente retenida hasta el último minuto, que presenta una colección de personajes destacados del cine, la música, la moda, los deportes, la política y las redes sociales que, sin duda, constituyen la mayor cantidad de celebridades. por pie cuadrado de cualquier partido en el mundo.

¿QUIÉN ES EL ANFITRIÓN ESTE AÑO?

Los cinco presentadores de este año provienen de la televisión (la escritora, actriz y productora ganadora del Emmy Michaela Coel ); el cine (la actriz oscarizada Penélope Cruz, que trabaja con Chanel desde hace más de 20 años); deportes ( superestrella del tenis recientemente retirada Roger Federer ); y música (la cantante ganadora del Grammy, Dua Lipa ). Finalmente, está Anna Wintour de Vogue (¿necesitamos decirte que está de moda?) dirigiendo todo como de costumbre.

Esta combinación de fotos muestra a Michaela Coel, de izquierda a derecha, Penélope Cruz, Dua Lipa y Roger Federer, quienes presidirán la Met Gala el 1 de mayo. (Foto AP)



¿SIEMPRE HAY UN TEMA?

Sí. Como se mencionó anteriormente, el tema es Karl Lagerfeld, y la exhibición, "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", analiza "el vocabulario estilístico del diseñador expresado en temas estéticos que aparecen una y otra vez en su moda desde la década de 1950 hasta su final". colección en 2019." Una vez más, ha sido creado por el curador estrella del Met, Andrew Bolton.

¿TODOS SIGUEN EL TEMA?

No precisamente. Algunos lo evitan y simplemente van por lo grande y loco. Pero espere que algunos invitados investiguen cuidadosamente el tema y se sincronicen perfectamente. Fue difícil ganarle a la alfombra, por ejemplo, cuando el tema estaba relacionado con "Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica" y Rihanna apareció como el Papa, Zendaya canalizó a Juana de Arco y Perry navegó entre la multitud con un conjunto de enormes alas de angel. Para Lagerfeld, la ropa puede ser un poco más, er, realista.

¿CUÁNTO TENGO QUE PAGAR POR UN BOLETO MET GALA?

Pregunta equivocada. No se puede simplemente comprar un boleto. La pregunta correcta es: si fuera famoso o poderoso y me invitaran, ¿cuánto costaría?

¿CUÁNTO COSTARÍA?

Bueno, es posible que no te pagues a ti mismo. Generalmente las empresas compran mesas. Una marca de moda albergaría entonces a las celebridades deseadas. Este año, el costo ha subido, como lo hace cada pocos años debido al aumento de los gastos: ahora es de $50,000 para un boleto individual y las mesas comienzan en $300,000.

¿Karl Lagerfeld, el tema de Met Gala, es controvertido?

Coel, Cruz, Federer, Lipa y Wintour son presidentes de la Met Gala

El representante de Nueva York Maloney investigado por preguntar sobre el boleto Met Gala

ENTONCES, ¿QUIÉN ESTÁ INVITADO?

Este año, habrá aproximadamente 400 invitados, similar a los últimos años pero aún por debajo de los máximos previos a la pandemia de 500-600. Wintour y su equipo aún pueden aprobar a todos los invitados.

¿Tratando de predecir? Saque su bolígrafo y anote algunos de sus nombres favoritos, cuanto más zumba, mejor. Los ganadores del Oscar recién acuñados, por ejemplo, son una buena apuesta.

Broadway es un favorito especial de Wintour. También le encanta el tenis: esta no es la primera Met Gala de moda de Federer . Ahora, tacha a todos de tu lista excepto a los primeros. En esta gala, todos están en la lista A.