Jessica Chastain llega a Morelia

Morelia, Michoacán

En el Festival Internacional de Cine de Morelia, la actriz galardonada con el Oscar Jessica Chastain hizo algo que muchos astros de Hollywood no han podido realizar en meses: desfiló por una alfombra roja y tuvo una conferencia de prensa, actividades habituales antes de que estallara la huelga histórica de actores, que cumplió el sábado 100 días.

Pero Chastain, al igual que innumerables actores, se mostró firme en su postura y en las demandas para mejoras laborales de su gremio.

"Primero tienen que haber negociaciones y eso sólo puede pasar cuando ambas partes están en la mesa", dijo Chastain en una conferencia de prensa previa a la alfombra roja del filme del director mexicano Michel Franco "Memory", que protagoniza junto con Peter Sarsgaard.

VAN POR MÁS

Michel Franco, Cineasta Lo siento como una celebración total estar en casa y ver tantas caras conocidas, esta es mi patria",

La película a la que se refería Chastain es una nueva colaboración con el director después de "Memory" en la que también actúa el bailarín mexicano Isaac Hernández y se desarrolla en San Francisco y México y "ya estamos planeando otra más", dijo Franco.

"Me encanta estar en México, me encanta filmar aquí", afirmó Chastain. "De hecho viví un poco en México cuando era niña, mi abuela vivía en México, así que me gusta mucho estar aquí".

"Memory" se estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia, donde le valió la Copa Volpi a mejor actor a Sarsgaard. También formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto. Presenta a Sylvia (Chastain) una alcohólica que cumple 13 años de sobriedad cuya vida se trastoca por un encuentro con Saul (Sarsgaard), en una reunión de excompañeros de secundaria, que le desata recuerdos de un abuso sexual sufrido cuando ella era adolescente. Saul padece demencia y al parecer se está obsesionando con Sylvia.

Es el tercer filme de Franco hablado en inglés después de "Sundown" y "Chronic". La película se filmó en Nueva York con un equipo de producción con muchos directores de departamento mexicanos, incluyendo vestuario, arte, edición y maquillaje.