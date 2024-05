Anya Taylor-Joy llama a la resiliencia en 'Furiosa'

CIUDAD DE MÉXICO.-Si algo desea Anya Taylor-Joy sobre su filme Furiosa: De la Saga de Mad Max, además de éxito, es que le deje el mensaje de resiliencia y perseverancia a toda mujer joven y soñadora que la vea.

Durante la conferencia de prensa promocional de la película que estrena este 23 de mayo en México, la actriz estadounidense que fue criada en Argentina, aseguró que su papel estelar en la nueva entrega de la franquicia de Mad Max le resultó inspiradora.

"(Furiosa) es resiliencia; a mí me afectó la historia (en ese sentido) y espero que afecte a otras chicas de muy buena manera. Esta chica tiene esta esperanza imposible de que puede volver a casa y es algo que me afectó bastante.

"No importa la cantidad de veces que alguien te aplasta, levántate, porque en algún momento vas a ganar", expresó en el encuentro con los medios, la estrella hollywoodense de 28 años.

Antes del encuentro con la prensa nacional, la actriz de Duna 2 y Gámbito de Dama acudió a un balcón situado en el Centro Histórico de la ciudad de México para tomarse una foto con el Palacio de Bellas Artes de fondo.

Sobre México dijo que le encantaba estar aquí y que estaba abierta a que alguno de sus tres directores favoritos locales, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, o Alejandro González Iñárritu, la invitaran a trabajar en alguna de sus películas.

"Quiero trabajar en algún filme en español, con cualquiera de ellos, o de Argentina, o de España", señaló Anya, cuya madre es inglesa-española, y padre, argentino-escocés.

Mientras eligió para el photo call de la mañana un Balmain de temporada, la "it girl" y reina del fashionismo del momento optó por un atuendo de Robert Wun para la conferencia, que incluyó joyería Tiffany.

Y dijo que nada que ver del glamour y ambiente controlado del día de hoy, al rodaje de la película dirigida por George Miller y que es la quinta entrega de la saga post apocalíptica.

"Fue una locura para mí, si no estaba rodando en la primera unidad, era con la segunda. Fueron seis días a la semana por seis meses y medio, pero era soltar todo.

"Yo me quería rapar el pelo, pero desde antes, y George me vio el pelo y se enamoró y me dijo 'no, no lo podemos hacer'. Creo que el simbolismo que yo le puse es que ella puede pensar que puede volver a la tierra verde", contó Anya, quien afirmó que se divirtió entre tanto lodo y fierros.