Cambia Liz Gallardo de bando

Ciudad de México.- Al recordar la pareja lésbica que formó con Eréndira Ibarra en el programa Las Aparicio (2010), Liz Gallardo considera que impulsó la inclusión LGBTQ+ en la televisión mexicana, algo a lo que quiere abonar de nuevo con su siguiente telenovela El Amor No Tiene Receta, donde forma parte de un triángulo amoroso con una mujer trans.

En la telenovela producida por Juan Osorio, una de las tramas centrales estará protagonizada por Gallardo, el afamado Nicola Porcella, de La Casa de los Famosos y la actriz, cantante y conductora trans Coco Máxima.

Para este proyecto Gallardo se pone en el papel de Filipa, quien le hace la vida imposible a su ex esposo, interpretado por Porcella, al utilizar a los hijos que tienen en común para intentar impedir su nuevo romance.

"Como sucedió en Las Aparicio, se va a marcar algo importante en la televisión en México. Vamos a ver a la pareja heterosexual que se divorcia y que el hombre se enamora de una chica trans, me parece que va a ser un escándalo social, pero está bien.

"Yo represento a todo el sector de la gente que no comprende este tipo de relaciones, que tienen una mente muy corta, totalmente lo contrario a mí. Me encanta que me vuelva a tocar estar en una historia de inclusión con la comunidad (LGBT+), yo les estoy muy agradecida", contó Gallardo en entrevista.

La telenovela de Televisa comenzó filmaciones hace un par de semanas, por lo que Gallardo ya tuvo oportunidad de conocer a Coco Máxima, a quien describe como una mujer divina.

Antes de este proyecto, Máxima ya había actuado en El Repatriado y El Señor de los Cielos, por lo que sus colegas saben que tiene tablas para contar historias.

Gallardo, quien también actuó en la serie Diablo Guardián, relató que durante la emisión de Las Aparicio vio la alegría de mujeres que se sentían representadas por su historia de amor, pero también la molestia en sectores conservadores, algo que le ha servido para crear a su personaje en la telenovela.

"Me inspiro en la gente que todavía a estas alturas de la vida tiene una mente retrógrada y no puede comprender y respetar el derecho ajeno, algo que para mí es totalmente incomprensible. Basándose en esa incomprensión es en lo que me puedo inspirar.

"No puedo creer que a estas alturas pasen estas cosas. Además, el personaje no sólo tiene eso, es una mujer egoísta, frívola, totalmente opuesta a mí. Prefiero hacer personajes que me cuesten un poquito más de trabajo", compartió.

La actriz de Madre Sólo Hay Dos también está sorprendida por la fama de Nicola Porcella, algo que la anima sobre la recepción que tendrá su nueva trama.

El amor diverso ya ha brillado en otras producciones de Osorio, como fue el caso de "aristemo", dupla surgida de Mi Marido Tiene Más Familia.





ASÍ LO DIJO

"'Las Aparicio' ayudó a que todo esto se viniera después, se abrió un montón el portal de la inclusión en la televisión de México, afortunadamente se empieza a generar un respeto que tiene que existir en nuestra sociedad. Espero que con este proyecto suceda esto también", Liz Gallardo, Actriz.