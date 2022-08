Listos para estelarizar serie ´The Idol´

Ayer fue revelado un nuevo avance de la serie The Idol , con Abel Tesfaye "The Weeknd", como el protagonista de una historia donde intentará ayudar a una joven estrella pop, interpretada por la hija de Johnny Depp, Lily-Rose.

The Weeknd y Lily-Rose Depp.

Este proyecto será marcado por la presencia de la actriz Anne Heche, quien hace unos días perdió la vida a consecuencia de un accidente automovilístico.

El tráiler de The Idol fue presentado por el cantante de "Save Your Tears", quien mediante sus redes sociales anunció la revelación previo a su show desde el Allegiant Stadium, en Las Vegas como parte de su gira "After Hours Til Dawn Stadium Tour".

La primera temporada contará con seis episodios, en los cuales se verá el resultado de la dupla entre el intérprete de "Blinding Lights" y la hija de Johnny Depp debido a que ambos reflejarán una relación entre un gurú de auto ayuda y una diva del pop fuera de control.

The Idol aún no cuenta con fecha de estreno, sin embargo, se sabe que esta producción será lanzada a través del servicio de HBO Max.