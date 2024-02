Debutará Lisa de BLACKPINK como actriz

CIUDAD DE MÉXICO.-Lisa Manobal sorprendió a sus seguidores al darse a conocer que la cantante participará en la tercera temporada de la serie The White Lotus.

De acuerdo con Variety, la intérprete de "How You Like That" tenía desde hace años la intención de debutar como actriz, pero la agenda de la agrupación BLACKPINK había impedido que la cantante lo hiciera.

La producción de The White Lotus se llevará a cabo este mes en Tailandia (Koh Samui, Phuket, Bangkok y sus alrededores).

Sin detalles del papel de Lisa

Hasta el momento los detalles de su papel se mantienen en secreto, pero se cree que podría tener un papel secundario en la serie por la poca disponibilidad de tiempo que tiene.

La cantante compartirá crédito en la pantalla con:

Leslie Bibb

Dom Hetrakul

Jason Isaacs

Michelle Monaghan

Parker Posey

Tayme Thapthimthong

Christian Friedel

Julian Kostov

Morgana O'Reilly

Lek Patravadi

Shalini Peiris

Carrie Coon

Scott Glenn

Francesca Corney

Nicholas Duvernay

No se tiene una fecha de estreno de la serie.