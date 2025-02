Linkin Park regala tamales y ofrece concierto en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- De rajas, elote, rojos y verdes fueron algunos de los tamales que la banda Linkin Park regaló hoy a los fans en Guadalajara, horas previas a su show de esta noche en el Estadio 3 de Marzo.

La actividad, enmarcada en las celebraciones del Día de la Candelaria, atrajo a cientos de seguidores al centro comercial La Perla, ubicado sobre Av. Mariano Otero en la colonia Jardines del Sol. Desde temprano, personas con vestimenta negra o playeras de la agrupación californiana comenzaron a congregarse para participar en esta singular entrega.

Los hermanos Ángel Francisco, de 21 años, y Diego, de 19, destacaron entre los asistentes más madrugadores. Llegaron al centro comercial a las 7:00 horas, tras un viaje en transporte público desde Tonalá.

"Esta dinámica me pareció muy novedosa, aparte divertida por lo mismo del Día de la Candelaria. A mí no me había tocado ver o escuchar que una banda regalara tamales, me parece algo muy único", comentó Ángel Francisco.

"Lo único que no me gustó mucho fue que no había un lugar señalado de dónde iba a ser la entrega de tamales, estábamos medio confundidos, estuvimos dando vueltas por toda la plaza porque no había nadie, hasta que llegaron los guardias a decirnos dónde", dijo Diego desde unos pasos de distancia del triciclo con las ollas de tamales, en un patio central de La Perla.

La entrega de tamales, programada de 11:00 a 13:30 horas, contaba con un límite de 400 unidades. Sin embargo, alrededor de 500 personas ya esperaban al inicio del evento. Entre los asistentes se observaron desde jóvenes hasta adultos de más de 40 años, algunos acompañados de sus hijos.

Como incentivo adicional, la banda anunció previamente que algunos afortunados encontrarían pases dobles para el concierto de esta noche en las bolsas de los tamales. Los hermanos Ángel Francisco y Diego resultaron ganadores de este premio.

El concierto de hoy, programado a las 21:00 horas, forma parte de la gira "From Zero", que promociona el álbum más reciente de Linkin Park. Será la primera presentación de la banda en Guadalajara con Emily Armstrong como vocalista principal, quien se unió al grupo tras el fallecimiento de Chester Bennington en 2017.

Esta actividad en Guadalajara siguió a una similar realizada en Ciudad de México, donde la banda también repartió tamales a sus fans, aunque tampoco asistió ningún miembro del grupo a saludar a sus seguidores.