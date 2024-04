"Quema" a jugador

Ciudad de México

Una quemadota de grandes proporciones fue la que le dio la influencer y modelo de la plataforma azul, Lily Phillips, a Ben Chilwell, futbolista del Chelsea, quien, dijo, le envió un candente mensaje en Instagram a altas horas de la noche.

Y ella, que se toma a pecho eso de que el sueño es sagrado, se vengó del deportista, primero, no respondiendo al texto, y luego, fue en el podcast "All Gains No Game", donde aprovecho para ventilar la situación.

"¿Sabes quién me envió un mensaje de texto... creo que el domingo o el sábado por la noche? Él juega para el Chelsea", dijo con ironía, mientras tomaba su teléfono. "Déjame ver en mis mensajes directos... Ben Chilwell", confesó.