Está de vuelta Lidia Cavazos

Por: Agencia Reforma

Enero 18, 2025 -

El público la reconoce por poner voz al tema de la telenovela "Al Norte del Corazón", de TV Azteca, y aunque eso le dio mucha popularidad, también le cerró otras oportunidades de trabajo.

"De alguna manera fue acertado, porque en Televisa hubiera sido muy difícil que yo grabara el tema de una novela; entonces, estuvo bien por la exposición que me dio y que la gente me conociera. Sí se abrieron muchas puertas, pero obviamente me cerré muchas puertas en Televisa. Estuve vetada", afirmó la intérprete de 51 años.

Después de 28 años, Lidia confesó que aún no pisa los foros de Televisa para promocionar su música.

"Todavía no, bueno, ya no he hecho nada", agregó.

Lo que sí compartió con orgullo es que el público la recuerda por la canción que grabó hace casi tres décadas.

Hoy Lidia regresa con nueva música en el género norteño, pero con un sonido más fresco, afirmó.

"Me está produciendo Poncho Herrera y ya tenemos cinco canciones con un estilo y sello diferente. Estos dos temas que vienen son de cumbia fresca, diferente, con sonidos padres", compartió.

La cantante, quien está casada y es madre de dos hijos jóvenes, promete lanzar un sencillo por mes, con todo y video.

Con ocho discos grabados, Lidia se reactiva con UniMusic y promociona el tema "¿O Qué?".

También está estrenando la canción "Si Me Quieres Tú", que grabó en vivo junto a David Olivarez.