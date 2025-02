Arremete Gallagher contra Salón de la Fama tras nominación

CIUDAD DE MÉXICO.- El Salón de la Fama del Rock & Roll reveló a sus nominados para la clase 2025, y aunque Oasis figura en la lista junto a Mariah Carey, Outkast, Billy Idol, Soundgarden y White Stripes, a Liam Gallagher no le entusiasmó en lo más mínimo.

"El Salón de la Fama del RNR es para TONTOS", sentenció el vocalista británico en redes sociales tras la noticia.

Ante su comentario, un seguidor le preguntó qué haría si ganaba, a lo que respondió con ironía: "Obviamente, ir y decir que es lo mejor que NUNCA ha pasado".

Esta no es la primera vez que Gallagher carga contra la institución. En la edición pasada, cuando la banda también fue nominada, calificó el premio como un reconocimiento "de pajecito otorgado por algún geriátrico con sombrero de vaquero" y desalentó a sus seguidores de votar.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, el cantante fue aún más mordaz, criticando la presencia de artistas como Mariah Carey en la lista de nominados.

"Es como ponerme en el Salón de la Fama del Rap", ironizó Gallagher. "No quiero ser parte de nada que perturbe la mente. Además, he hecho más por el rock and roll que la mitad de esos payasos de ese foro".

Mientras tanto, Oasis se prepara para una esperada gira de reunión este verano y otoño. Aunque los detalles son escasos, Gallagher confirmó que él y su hermano Noel están trabajando en un nuevo álbum, desmintiendo los rumores de un documental sobre el reencuentro.

El tour comenzará el 4 de julio con dos fechas en Cardiff, Gales, y pasará por ciudades icónicas del Reino Unido como Manchester y Londres, antes de cruzar el Atlántico rumbo a América del Norte a finales de agosto.