Le niegan boda en iglesia

Britney Spears quería celebrar su boda con Sam Asghari en una iglesia católica, pero le fue negado debido a que no es miembro practicante de la religión.

"¡Aquí es donde originalmente quería casarme durante el Covid!", escribió Spears, de 40 años, junto a la imagen de la iglesia católica de St. Monica, ubicada en California.

La intérprete de "Oops!.. I Did It Again" aseguró que, pese a esperar dos años por la pandemia de Covid-19, le dijeron que "tenía que ser católica y pasar las pruebas".

"¿No se supone que la iglesia está abierta a todos?", sostuvo Spears.

Britney Spears y Sam Asghari terminaron casándose en el patio trasero de su mansión en Thousand Oaks, California, en junio de este año.