Leonardo García le da último adiós a Andrés García en redes sociales

A su llegada al lugar, García reveló que su intención sí era reconciliarse con el primer actor, incluso intentó reunirse con él, pero la muerte los sorprendió y evitó que pudieran verse por última vez.

"Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia", dijo a los medios de comunicación, entre ellos el programa "El gordo y la flaca". El también actor se mostró bastante afectado por la partida de su padre y no pudo evitar las lágrimas al mirar el féretro de su parte.