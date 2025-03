Le molesta ser etiquetada como ‘novia de DiCaprio’

La modelo italiana Vittoria Ceretti consideró molestas las etiquetas que se les llega a poner a las personalidades que salen con famosos de alto perfil, como suele pasar con su relación amorosa con Leonardo DiCaprio.

Ceretti no quiso entrar en muchos detalles sobre su romance con la estrella de “Titanic”, sin embargo, externó que las etiquetas como la de la “novia de DiCaprio” no son muy agradables para ella.

“Tan pronto como estás en una relación con alguien que tiene más seguidores que tú, te conviertes en ‘novia de’, o ‘novio de’, para el caso. Y eso puede ser extremadamente molesto. De repente, hablan de ti como si fueras la novia de fulano, que era la ex de fulano. Así que no es agradable pensar que no puedes amar a quien quieras, debido a las etiquetas que la gente necesita ponerte”, aseguró a Vogue France.

La modelo confesó que conoció a DiCaprio en Milán, pero se limitó a describir cómo fue que conectó amorosamente con él.

Aunque se encuentra viviendo un noviazgo con uno de los solteros más codiciados de Hollywood, Ceretti aseguró que confía en el amor y los aprendizajes que le deje.

“Es algo que se puede aprender. Si lo que estás experimentando es real y sabes que se aman, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”.

Ceretti, de 26 años, y DiCaprio, de 50, han estado saliendo desde el verano de 2023, siendo captados disfrutando de distintos destinos alrededor del mundo, así como en fiestas familiares y con otros famosos. Ese mismo año, una fuente reveló a UsWeekly que ambas figuras mantienen una relación exclusiva, debido a que el ganador del Óscar se encuentra completamente enamorado de la italiana.