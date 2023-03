León Larregui cumplió sueño al conocer a Ronaldinho

Para de inmediato tomar un avión en el que se cruzó con León Larregui, vocalista de Zoé, que mediante redes sociales no pudo ocultar su emoción por estar muy cerca de la leyenda del FC Barcelona.

"Ronaldinho sentado al lado de mi en el avión... no lo puedo creer, ese si era bueno, de mis futbolistas favoritos. No me atrevo a pedir foto", escribió.

De inmediato, los seguidores del cantante lo animaron a pedirle una fotografía, objetivo que después de unos minutos presumió en redes sociales.

"Misión cumplida, adorable persona. Me costó eh, ahora entiendo muchas cosas de ser fan", finalizó el vocalista de Zoé.