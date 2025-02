Falleció actriz de ´El Juego del Calamar´

La veterana actriz y locutora surcoreana, Lee Joo-shil, famosa por haber formado parte del reparto de la exitosa serie de "El Juego del Calamar", falleció a los 81 años a causa del cáncer que padecía.

La noticia fue revelada este domingo por su agencia de publicidad, 1230 Culture, que afirmó en un comunicado que la actriz había estado luchando contra el cáncer de estómago desde hace tres meses, antes de sucumbir a la enfermedad.

Lee Joo-shil murió aproximadamente a las 10:20 horas en la casa de su segunda hija, en Uijeongbu-si, Seúl. El reporte médico indicó que la actriz recibió RCP de emergencia en el Hospital St. Mary´s de Uijeongbu, sin embargo, su cuerpo no aguantó más.

LOS FUNERALES

Su cuerpo fue trasladado al Hospital Severance, en Sinchon, Seúl, donde sus familiares, colegas y fans podrán presentar sus respetos a partir de este 4 de febrero, mientras que su funeral se realizará la mañana del 5 de febrero.

De acuerdo con medios locales, esta no fue la primera batalla de Lee Joo-shil contra el cáncer, pues cuando tenía 50 años le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3, mismo que superó con éxito.

La actriz fue ampliamente reconocida por su papel como Park Mal Soon en la segunda temporada de "El Juego del Calamar", donde interpretó a la madre de Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) y Lee Byung Hun (Front Man).

También ostentó una extensa carrera que abarcó décadas, apareciendo en películas y dramas como Notebook From My Mother (2017), Clown of a Salesman (2015), The Uninvited Hommage (2003), Commitment (2013) y The City of Violence (2006), entre otras.