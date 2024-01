Andrea Legarreta le responde a Cuburu

Ciudad de México

Luego de las declaraciones que Anette Cuburu hizo en su contra, Andrea Legarreta decidió romper el silencio y responder de una vez por todas a su excompañera.

"Está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con ´El Negro´ (Raúl Araiza).

No me corresponde, ni me interesa la vida de nadie y quien le haya dicho. por favor que le aclare que le mintieron, porque ella vive odiando a la persona equivocada", dijo para el canal del reportero Eden Dorantes.