Le niegan vuelo por no estar vacunada contra el Covid

La famosa volaría a Miami con el objetivo de promocionar la "Casa de los famosos" pero tuvo que informar a Telemundo: la productora que la invitó, que no concluiría sus planes.

En su llegada al aeropuerto en México, la aerolínea le explicó que sólo podían viajar sin vacunas los ciudadanos americanos mientras que los mexicanos y de otras nacionalidades no podían entrar al país sin el requisito y dijo "Los mexicanos no, me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados", agregó.

Si bien la actriz presentó su prueba de Covid-19 negativa, aun así, le impidieron volar.