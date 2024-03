Se casa a sus 71 años Laura León

La famosa de 71 años afirmó que su pareja ya le entregó el anillo para celebrar la boda y le pide que pasen más tiempo juntos.

"Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí... Ya me dio mi anillo", reveló muy feliz "La Tesorito".