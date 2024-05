Larry Hernández pide perdón

Ciudad de México

Larry Hernández se disculpó luego de que se volviera viral por supuestamente agredir a una persona de su staff.

Después de todas las críticas que recibió por pintarle dedo a un ingeniero de audio y sonido, el cantante de regional mexicano utilizó sus redes sociales para pedir perdón.

"Damas y caballeros buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago he fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso".

"Quizás no me puedan perdonar ahora, si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión la aceptaré, todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas. Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero si el futuro que donde Dios me dará la fuerza para ser mejor (Gracias Gracias Gracias)", escribió.

Horas después del suceso, Larry salió a decir que así se llevaba con su equipo de trabajo, algo que nadie le creyó, por lo que tuvo que salir, de nuevo, a dar una disculpa de verdad.