Lapizito rompe el silencio ante las acusaciones de Fer Durán

Por: El Universal

Noviembre 10, 2024 - 09:20 p.m.

Hace unos días, la influencer Fernanda Durán compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que expuso una nueva denuncia contra Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido en redes sociales como "Lapizito".

Según lo relatado por Durán, Ordaz sigue intentando dañar su reputación y la de su familia. La influencer indicó que había recibido información que confirmaba que el hermano de la conocida "Gomita" estaba contratando personas con el fin de limpiar su imagen, desacreditando públicamente las denuncias que ella había realizado sobre su relación con él.

Este acontecimiento se produce después de que la creadora de contenido revelara, hace más de dos meses, detalles sobre su experiencia en una relación abusiva con el hermano de la exparticipante de "La Casa de los Famosos", asegurando que sufrió agresiones físicas y psicológicas durante años.

En dicha publicación, Durán no solo relató su versión de los hechos, sino que también compartió una serie de fotografías en las que mostró las marcas y golpes que, según ella, fueron producto de las agresiones que sufrió por parte de su expareja.

En un intento por reforzar su denuncia, la influencer compartió también un audio en el que se escuchan agresiones verbales de "Lapizito", quien aparentemente le sugirió abandonar el tratamiento psiquiátrico que estaba recibiendo en ese momento. Aunque dicho audio fue eliminado poco después de su red social, varios usuarios lograron rescatarlo y lo difundieron a través de plataformas como X (anteriormente conocido como Twitter).

La exposición de estas pruebas llevó a Alfredo Ordaz Campos a romper el silencio y ofrecer su versión de los hechos en el programa de YouTube Acá Entre Nozz.

Durante la entrevista, "Lapizito" expresó que había decidido hablar públicamente debido al impacto que las acusaciones habían tenido en su familia, en particular en su madre, a quien se mostró preocupado por la repercusión de estas denuncias.

En su intervención, Ordaz manifestó que no tenía intención de hablar mal de una persona que, según él, le brindó momentos de felicidad en su vida.

"Yo no voy a hablar mal de una persona que me hizo feliz, y que en verdad pasamos muchos tiempos bonitos, de los cuales no se dicen (...) así como yo lo dije en mi canción (...) te di casa cuando tu mami te dejó sola, porque es verdad. Yo me enamoré de una persona porque la miré sola, la traje a casa de mi madre, le dimos techo. Yo no conocía la ansiedad, esa persona ya venía con eso."

Además, Ordaz negó categóricamente las acusaciones de maltrato físico y psicológico, desmintiendo las fotografías que Fernanda había presentado como prueba. Según él, las imágenes habían sido alteradas mediante Photoshop y no reflejaban la realidad de lo que ocurrió en su relación.

En su defensa, "Lapizito" reiteró que nunca atacaría a una mujer de forma física o verbal, citando su experiencia personal al haber defendido en el pasado a su madre de posibles maltratos.

"La gente no me conoce; la gente sabe que existe el Photoshop y que las cosas se pueden manipular. Yo lo he hecho para mis fotos, y se usa para hacer las cosas más exageradas (...) ¿Cómo voy a maltratar a una mujer cuando yo defendí a mi mamá de maltratos?"

Explicó que la relación con Fer Durán había llegado a su fin no por razones de maltrato, sino porque él no deseaba ser padre en ese momento. Sostuvo que no sabía si lo que estaba ocurriendo era parte de un "chantaje" por parte de Durán, pero remarcó que la relación concluyó de manera mutua, ya que él no compartía el deseo de formar una familia en ese momento.

"La relación terminó porque yo no quería ser papá. No se si es chantaje pero estaba enamorado, pero no era la manera de mantener la relación (...) yo no he visto nada, le di vuelta a la página desde hace tiempo, yo me siento bien. La gente que me conoce desde hace años sabe quién soy."

Finalmente, Alfredo cerró su intervención asegurando que no se consideraba un "mal novio", pues aseguró que entregó su corazón en la relación hasta el último día y que, a pesar de los comentarios negativos, su intención siempre fue brindar apoyo y amor a su expareja.

"Di mi corazón hasta el último día, y enamorado estaba hasta el tope (...) yo nunca había recibido tantos comentarios malos, y menos de una persona a la que quise mucho, y si me ves hasta casado con ella es lo que el público no sabe. A mí se me hace una patada, lo único que yo quería era que esa persona se levantara, apoyarla (...) yo creo que si estaba apoyándooslo a mi pareja era porque quería un futuro con ella."