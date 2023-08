Los precios del concierto de Paul McCartney en México

Ciudad de México

Paul McCartney ha elegido presentarse en la Ciudad de México, ofreciendo una única fecha que ha dejado a sus seguidores ansiosos por más.

Aunque aún no se ha revelado si añadirá más presentaciones en diferentes estados, lo que sí sabemos es que el 14 de noviembre próximo será el día en el que el intérprete de "Let It Be" hará vibrar a sus admiradores con su música rockera en el Foro Sol.

A través de las plataformas de redes sociales, Ocesa ha comunicado que la adquisición de los boletos se llevará a cabo exclusivamente a través de Ticketmaster. No obstante, aquellos seguidores que se registraron en la página oficial de Paul McCartney con anterioridad a la revelación del concierto fueron gratamente sorprendidos con un correo electrónico. En dicho mensaje, se les proporcionó una contraseña junto a instrucciones detalladas para acceder a una preventa exclusiva, la cual tuvo ayer martes a las 9:00 horas.

En paralelo, se ha anunciado que la siguiente fase de preventa se realizará el viernes 1 de septiembre, abriendo desde las 14:00 hasta las 23:30. Para esta etapa, los tarjetahabientes Citibanamex que posean tarjetas de crédito clásicas u oro podrán participar y beneficiarse de esta oportunidad.

En cuanto a la venta general, quedará habilitada el sábado 2 de septiembre a partir de las 14:00.

Como precaución, es fundamental tener en cuenta que debido a la alta demanda, se aconseja conectarse con antelación, ya que es común que la fila virtual se inicie 30 minutos antes del inicio de la venta en ciertos eventos.

Los precios y accesos para el concierto de Paul en el Foro Sol van desde los 680 pesos hasta los 12,080 pesos.