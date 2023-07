Anuncia Lana del Rey concierto en Monterrey

MONTERREY, NL.-Con apenas un mes de anticipación, se anunció hoy el concierto de Lana del Rey programado para el 18 de agosto en el Estadio Borregos, en Monterrey.

La preventa de boletos Citibanamex está prevista para el viernes 21 de julio y la venta general a partir del sábado 22 de julio a través de Ticketmaster.

Además de Monterrey, Elizabeth Woolridge Grant, nombre de pila de la artista estadounidense, incluyó en su tour a la CDMX y Guadalajara.

En el Capital del País se presentará el 16 de agosto en el Foro Sol y en tierras tapatías el 20 de agosto en el el Estadio 3 de Marzo.

Lana promueve su noveno álbum Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd.