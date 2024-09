Abre su corazón: Le llega el amor

Lady Gaga está más enamorada que nunca, tanto así que abrió su corazón sobre cómo conoció a su actual pareja, Michael Polansky, y su reciente compromiso.

En entrevista con Vogue, Gaga, de 38 años, reveló que conoció a Polansky a través de su madre, Cynthia Germanotta, quien tuvo una impresión inmediata al encontrarse con el empresario.

LA MADRE LO APRUEBA

"Mi madre lo conoció y me dijo: ´Creo que acabo de conocer a tu marido´, y yo le dije: ´¡No estoy preparada para conocer a mi marido!´ Nunca podría haber imaginado que mi madre... ¿encontró a la persona más perfecta para mí?", recordó la cantante.

No obstante, la conexión entre Gaga y Polansky se consolidó en la fiesta de cumpleaños de Sean Parker en septiembre de 2019, en Los Ángeles.

"Me invitaron y dije: ´Me pregunto si Michael va a estar allí´, y mi madre dijo que sí, así que fui a la fiesta y seguí preguntando por él y finalmente se acercó a mí y hablamos durante tres horas. Tuvimos la conversación más increíble", expresó.

GRAN CONEXIÓN

Luego de dicho encuentro, la pareja mantuvo largas conversaciones telefónicas antes de tener su primera cita y luego pasaron la cuarentena juntos en Malibú, California.

La intérprete de "Monster" describió ese tiempo como un regalo especial, afirmando que le permitió concentrarse en su relación y descubrir un apoyo genuino más allá de su fama como Lady Gaga.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, (su nombre real), dio a conocer su compromiso en los Juegos Olímpicos París 2024, cuando presentó a Michael Polansky con el primer ministro francés, Gabriel Attal.

CAUTIVADA

"Nunca había conocido a alguien como Michael. Es tan inteligente y tan amable y su vida y la mía son muy diferentes. Es un tipo muy reservado y no está conmigo por ninguna otra razón que no sea que somos el uno para el otro", aseveró.

Lady Gaga reveló que dejó de fumar marihuana tras una fractura de cadera que desencadenó una serie de problemas de salud, incluyendo fibromialgia.

"¡Lo hice sin dolor! No he fumado marihuana en años. He cambiado", aseguró la cantante.

La gira de "Chromatica", su último álbum, representó una "epifanía" para la artista, pues junto a Michael Polansky vivió sus conciertos sin dolor, lo que marcó un cambio significativo en su vida.

LA TRANSFORMA

Esta experiencia no sólo mejoró su bienestar físico, sino que también influyó en el enfoque y la temática de su música, describiendo su nuevo álbum como una obra que refleja un cambio de perspectiva, de la miseria a la felicidad.