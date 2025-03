Da Gaga detalles de su psicosis y aboga por artistas jóvenes

Lady Gaga, en una conversación franca y reveladora, compartió detalles sobre su batalla contra la psicosis, lo que, según ella, fue un período oscuro que impactó profundamente su vida, según Daily Mail.

Durante la promoción de su más reciente álbum, Mayhem, la artista de 38 años se sinceró sobre los desafíos que enfrentó para recuperar su conexión con la realidad.

"Hace cinco años, experimenté psicosis. Durante un tiempo, perdí el contacto con la realidad. Me alejó de la vida de una manera significativa, y después de años de arduo trabajo, logré recuperar mi estado original", confesó la ganadora del Grammy en el podcast The Interview del New York Times.

La intérprete de "Poker Face" explicó que la creación de múltiples personajes para su alter ego, Lady Gaga, contribuyó a su sensación de desconexión con la realidad.

"Tuve que encontrar una manera de integrarme completamente con mi personaje en el escenario y habitar la energía de 'jefa' de Lady Gaga en mi vida cotidiana, pero de una manera empoderada, y dar sentido a quizás dos cosas que no tienen mucho sentido", compartió la actriz de Joker: Folie à Deux sobre su proceso de sanación.

Gaga describió cómo tuvo que reconciliar su personalidad amable con la ferocidad y la intensidad que despliega en el escenario.

"He aprendido a no echarle gasolina a la vida. Antes, me gustaba más el caos, vivir al límite constantemente. Ahora, me enorgullezco de ser mucho más aburrida", afirmó.

En una era donde la "autenticidad" es un valor primordial, la ganadora del Oscar reflexionó sobre su propia evolución.

"Antes, yo era auténtica. Así era yo de verdad. Simplemente, me iba dividiendo en distintas personalidades todo el tiempo. Ahora bien, la persona que sería en la cena contigo es la misma que sería en esta entrevista. Supongo que la autenticidad es subjetiva. Simplemente siento que puedo contenerlo todo con más facilidad", admitió.

Lady Gaga, quien en 2021 reveló haber sufrido un "brote psicótico" y trastorno de estrés postraumático tras ser violada y quedar embarazada por un productor musical a los 19 años, también abordó la falta de protección para los artistas jóvenes en la industria musical.

"No existen leyes sobre quién puede ser productor y nadie los supervisa. Así que cuando tienes 17 años y te invitan a entrar en un estudio, no tienes protección. No sabes a dónde vas. Puede que ni siquiera haya un adulto en la habitación contigo, aparte de la persona con la que estás trabajando. No es la industria más segura", señaló.

La artista destacó el papel fundamental de su prometido, Michael Polansky, en su proceso de recuperación.

"Fue un momento difícil y, en realidad, fue muy especial cuando conocí a mi pareja, porque cuando conocí a Michael estaba en un lugar mucho mejor, pero recuerdo que él me dijo, bastante temprano, 'Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres'. Fue muy duro para mí escucharlo decir eso porque no quería que pensara eso de mí", compartió.

Gaga expresó su deseo de no ser definida por sus experiencias traumáticas.

"Odio sentirme definida por eso. Me sentí avergonzada. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzadas si pasamos por momentos así", explicó.

Con un mensaje de esperanza, la artista concluyó: "Solo quiero decir que esto puede mejorar. A mí me pasó y estoy agradecida por ello".

Mirando hacia el futuro, Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, expresó su anhelo de convertirse en madre.

"Estoy emocionada por ser mamá. Antes me daba mucha aprensión. Lo más importante para mí es no obligar a mis hijos a vivir una vida que no han elegido. Por eso, creo firmemente en que les daremos más espacio para que descubran quiénes son por sí mismos", dijo.