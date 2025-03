Lady Gaga viene a México

Luego de varios rumores, la cantante Lady Gaga finalmente confirmó lo que miles de fans mexicanos esperaban: su regreso a México para el próximo 26 de abril, con un mega concierto en el Estadio GNP.

"¡Viva ´La MAYHEM´! Estamos de vuelta, Ciudad de México", escribió al cantautora en su cuenta oficial de X (antes Twitter), algo que fue reconfirmado por el perfil de Ocesa Pop.

"Ya han esperado lo suficiente, little monsters... ¡Mamá está de regreso! Lady Gaga traerá MAYHEM a la CDMX", confirmó la casa productora en redes sociales.

Los fans que deseen asistir al show de la ganadora del Óscar tendrá a su disposición una preventa para tarjetahabientes Banamex, a partir de este 6 de marzo, a las 14:00 horas, mientras que la venta general ocurrirá a partir del 7 de marzo a la misma hora.

La última vez que Lady Gaga pisó un escenario en México fue durante su gira "The Born This Way Ball", en octubre de 2012. Ahora estará de regresó con su tour "MAYHEM", que sirve para promover su nuevo álbum homónimo.