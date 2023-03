Siempre sí va Lady Gaga a los Óscar

CIUDAD DE MÉXICO

Rihanna presentará "Lift Me Up" de Black Panther: Wakanda Forver, Sofia Carson y Diane Warren interpretarán "Applause" de Tell It Like a Woman, Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava musicalizarán el escenario con "Naatu Naatu" de RRR, David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux interpretarán "This Is a Life" de Everything Everywhere All at Once.

El productor ejecutivo y showrunner de los Óscar, Glenn Weiss había declarado que Lady Gaga no se presentaría en la entrega de premios debido a su agenda por el rodaje de Joker: Folie à Deux.

"Tenemos una gran relación con Lady Gaga y su campamento. Ella está en medio de la filmación de una película en este momento. Aquí, estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película después de un montón de ida y vuelta... No parecía que ella pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados con ella. Entonces, ella no actuará en el programa", dijo en su momento.

Gaga es la primera artista en recibir tres nominaciones en la categoría luego de "Til It Happens to You" de The Hunting Ground y "Shallow" de A Star Is Born, con la cual se hizo acreedora a su primera estatuilla. "Hold My Hand" es una de las seis nominaciones que recibió Top Gun: Maverick, incluida la de mejor película.