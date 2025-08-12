Cuando Stephanie Salas rompió el silencio sobre Luis Miguel

La relación de Luis Miguel con su hija Michelle Salas ahora es cercana y amorosa, pero no siempre fue así, pasó mucho tiempo para que padre e hija pudieran convivir, incluso, durante los primeros años de la vida de la nieta de Silvia Pinal, la paternidad de la niña estuvo en el "anonimato", sin embargo, Stephanie, que en 1994 estrenó su disco "La raza humana", decidió hablar no sólo de su proyecto musical, sino que le puso punto final a los rumores sobre quién era el papá de su hija.

"Luis Miguel es padre de mi hija Michelle" es la declaración que dio en exclusiva Stephanie Salas al diario EL UNIVERSAL y que salió publicada el 12 de agosto de 1994, cuando la entonces pequeña Michelle tenía cuatro años de edad.

Días antes, la hija de Sylvia Pasquel había confirmado que el cantante mexicano Luis Miguel era el papá de su hija, y días después decidió hablar un poco más sobre el tema consciente que de que si lo hacía se terminarían las malas interpretaciones; en ese entonces Stephanie vivía en unión libre con su entonces pareja Pablo Valero, quien tres años después, en 1997, se convertiría en padre de su segunda hija Camila.

"Es mejor aclarar los rumores porque solo cuando vienen de la boca del artista es cuando el público sabe realmente la verdad. Lo declaro a los medios porque es una manera de que la gente se entere de la verdad. No me gustan las calumnias. Finalmente todo esto le afecta a mi hija y, para que no haya ningún malentendido prefiero compartir de una manera sincera con el público algo muy personal, es muy real. Es lo mejor para que ya no haya malos entendidos", expresó.

Stephanie Salas expresó que estaba agradecida con su público, quienes siempre la habían apoyado, a ellos, en muchas ocasiones, les había respondido la pregunta de: "¿quién es el papá de tu hija", pero admitió que era más delicado ahora que el tema ya se estaba hablando en los medios.

"Para mis fans no es algo nuevo. A veces me lo preguntaban en mis presentaciones y yo con gusto se los contestaba en buena onda. Sin embargo, todo se vuelve más delicado cuando se manejan los medios de comunicación".

La integrante de la dinastía Pinal admitió que sobre todo lo aclaraba por su hija, pues los chismes la podían afectar en el futuro, y enfatizó en que todo ser humano tenía el derecho de tener un padre bajo las condiciones que sean.

"Por eso decidí hacerlo ahora, en este tiempo, y que el público sepa la verdad de las cosas. El día de mañana crece mi hija y esos chismes le pueden afectar. No sería justo para nadie. Todo mundo en la vida tiene derecho a tener un padre en las condiciones que sean".

Cuando Stephania Salas habló abiertamente sobre la paternidad de su hija, vivía en unión libre con el músico Pablo Valero, a quien conoció en una tocada rockera junto a Santa Sabina; la pareja tenía una casa en los Dinamos y ahí disfrutaban de una vida alejada del bullicio de la ciudad, amaban armar reuniones bohemias con sus amigos.

"Desde hace algún tiempo vivimos en una casita allá por los Dinamos. Tratamos de vivir como si lo hiciéramos en un pueblito. Somos muy hogareños, con mi niña, con los dálmatas en fin. Prefiero más que ir de reventón, invitar a la casa a la gente que quiero y hacer una reunión bohemia o con música techno. Depende de la situación".

Stephanie, conocedora de lo polémica que rodeaba a su familia, compartió entonces que ellos no tenían problemas con que viviera en unión libre.

"Me súper apoyan, bueno mi familia es muy liberal, es la controversia pública andante, no hay ningún problema con ellos", dijo.

¿Qué pasaba con Luis Miguel?

Mientras las declaraciones personales de Stephanie Salas daban de qué hablar, Luis Miguel estaba en la cima de la popularidad en 1994 por su éxito como cantante, el Auditorio Nacional publicó en las páginas de este diario una felicitación para el artista por sus presentaciones en este recinto.

"El Auditorio Nacional felicita a Luis Miguel. Nunca antes hubo tantas presentaciones en tantos conciertos de un artista en una sola temporada".

Entre Luis Miguel y su hija Michelle el acercamiento se dio en gran parte, gracias a la actriz Aracely Arámbula, con quien el llamado "Sol" estuvo de 2005 a 2009 y con quien tiene dos hijos, Miguel y Daniel; actualmente padre e hija son cercanos, Michelle se casó con Danilo Díaz en 2023, donde su madre Stephanie Salas y su padre Luis Miguel, estuvieron presentes con sus respectivas parejas, el actor Humberto Zurita y la diseñadora de modas Paloma Cuevas, el resto ya es historia.