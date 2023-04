Consideró tirar la toalla

La llegada de su hija María Paula, en diciembre de 2020, impactó en la vida de Dulce María a tal grado que pensó en retirarse de los escenarios; sin embargo, los proyectos no dejaron de tocar su puerta.

Ciudad de México

"Pensaba que me iba a retirar cuando naciera mi bebé, pero la verdad es que desde que llegó he hecho cosas muy puntuales", compartió la estrella de la telenovela Rebelde, en entrevista.

EN BALANCE

Actualmente, la cantante y actriz, de 37 años, vive un momento fructífero en su carrera y en su vida personal, que intenta mantener en balance.

Uno de los últimos retos como intérprete ha sido su papel como Carmen en Valentino, Puedes Ser Tu Propio Héroe o Villano, película que se estrena hoy en Prime Video.

"Este proyecto lo disfruté mucho porque justo estaba preparando mi boda real y en la película, entonces tenía muy fresco todo el rollo del wedding planner", comentó.

A LAS TELENOVELAS

Después de casi nueve años, la cantante de "Inevitable" retornó a la pantalla chica para protagonizar el melodrama Pienso En Ti, con David Zepeda. La telenovela ya se grabó en su totalidad y seguirá al aire hasta el mes de junio en el canal de Las Estrellas.

"Yo no me sentía preparada para un trabajo que me absorbiera mucho como la telenovela, pero con tantas plataformas y alternativas que tenemos ahora me parecía importante agradecerle a la gente por donde puedes entrar a sus hogares con más facilidad como en la tele abierta", reflexionó.

Su carrera no ha sido impedimento para realizarse como madre, a pesar de la carga de trabajo, es consciente que su rol es primordial.

"Hace mucho que no hacía novelas porque es muy pesado, es grabar de lunes a sábado. Yo llegaba de grabar y mi hija me esperaba todavía y el domingo, que era mi único día para dormir, se despertaba temprano para jugar conmigo, no hay tregua", afirmó.

A LA GIRA RBD

Será en julio cuando Dulce María se concentre en los ensayos para el esperado reencuentro del fenómeno musical RBD, que contará con Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

"Pensé que después de la telenovela iba a descansar, pero entonces se concretó la gira, ha sido un año de cosechar y mucho trabajo y siendo mamá no hay tregua porque no hay descanso, pero me siento muy agradecida", agregó.

En la Ciudad de México, la agrupación logró agotar el boletaje de seis fechas de su Soy Rebelde Tour en el Foro Sol. En Monterrey ofrecerá tres shows en el Estadio de Béisbol y en Guadalajara dos en el Estadio 3 de Marzo.

SUPERAN EXPECTATIVAS

"Nada de lo que pasó me lo esperaba, nos superó a todos. Cuando nos dijeron que haríamos un Foro Sol dije ´pues a ver como nos va, porque está enorme´, de repente hacemos seis sold out y no podemos estar más que agradecidos con la gente. Sabemos que está esa nostalgia del fenómeno que es y que fue el grupo pero ahora toca ir a entregarles lo mejor de nosotros", aseguró.