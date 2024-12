Briggitte Bozzo sale de ´La señora presidenta´

Por: El Universal

Diciembre 20, 2024 -

Tras formar parte del elenco de "La señora presidenta" por cuatro semanas consecutivas, Briggitte Bozzo confirmó su salida de la obra, aseverando que la decisión tuvo que ver con problemas personales, sin embargo, aseguran que fue por desacuerdos con el productor Alejandro Gou.

Este fin de semana fue el último en que Briggitte dio vida a Altagracia, su personaje en la obra producida por Alejandro Gou. Pese a que se trataba de su despedida de la puesta en escena, no hubo ningún pronunciamiento oficial, durante la función, que hiciera alusión a su salida.

Dicha omisión causó la molestia de Bozzo que, a través de sus redes sociales, tuvo que enterar a sus fans de que ya no era parte del elenco de la obra, que ofreció su primera función el 22 de noviembre.

"Anuncio oficial porque no me despidieron como me lo merecía, pero les quiero decir que ya no voy a estar en la obra ´La señora presidenta´... me dio mucha nostalgia, no sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función, ya no voy a estar".

La joven actriz comentó que espera que su salida no sea un impedimento para seguir frecuentando a sus compañeros de elenco; Mario Bezares y Arath de la Torre. "Pero espero seguir viendo a mis padres Mayito y Arath".Su repentina salida dio lugar a diferentes versiones; la primer que sonó fue que, aparentemente, había tenido una fuerte discusión con Brenda Bezares, por las constantes muestras de afecto que Briggitte tiene con su esposo.

Sin embargo, en el programa "De primera mano" sugirieron que, en realidad, fue porque la obra no ha recabado el dinero suficiente que se invirtió en la producción, motivo por el que Gou habría optado por bajarle el sueldo a Bozzo, lo que no le habría parecido a la joven.

Desde que la obra se promocionó, se dijo que sus protagonistas cobraban una muy alta suma de dinero.

Después de que los rumores se propagaran, la actriz hizo una aclaración, a través de su cuenta de X, desacreditando todo lo que está circulando en redes.