Dulce María, primera mexicana en Rolling Stone Brasil

CIUDAD DE MÉXICO-Dulce María se convierte en la primera mexicana en ser la portada de la revista Rolling Stone Brasil, la cual ha desatado el furor de sus fans en redes sociales por su imponente apariencia y sensualidad.

Este lunes se reveló la portada de la popular publicación, donde la integrante de RBD luce la emblemática cabellera roja que la caracterizó en la agrupación.

En entrevista con Rolling Stone, Dulce María comparte su sentir respecto al recibimiento que ha tenido el grupo con su regreso a los escenarios, además platica sobre la trayectoria de este fenómeno musical.

"Esta euforia que ha vuelto a nacer parece incluso más fuerte que antes. Cuando me detengo en el escenario y vuelvo a cantar 'No Pares' después de 15 años sin hacerlo junto a RBD, me doy cuenta del gran amor de la generación Rebelde y de las nuevas generaciones que se están uniendo", afirma en dicha entrevista.

Una de las situaciones que enmarca la cantante es que, desde su perspectiva, el pop no ha muerto frente al surgimiento de nuevos géneros musicales.

Una merecida despedida

Para Dulce María, el tour de RBD es una forma de cerrar el ciclo con la agrupación, pues cada uno de sus integrantes ya cuenta con sus propios proyectos.

"La intención es cerrar un ciclo y dar este último adiós al público. Esto es lo que planeamos ahora y siempre. Amo hacer música, adoro escribir, adoro comunicar y ver cómo la música trasciende fronteras e ideologías", comentó.

Finalmente, la también actriz confesó estar enfocada en su carrera musical, como ejemplo, adelantó que está trabajando en la composición del tema "Gracias", el cual -como su nombre lo dice- será un mensaje de agradecimiento a sus fans.