Aterradora revelación

La muerte de Benjamin Keough en 2020 sumió a su madre, Lisa Marie Presley, en un dolor tan profundo, que decidió conservar su cuerpo en su hogar en California durante dos meses antes de enterrarlo.

Esta revelación es una de las más impactantes en las nuevas memorias de Lisa Marie, "From Here to the Great Unknown", un libro que fue terminado por su hija, Riley Keough, después de la muerte de la cantante en enero de 2023.

De acuerdo al medio internacional Page Six, en las memorias Presley comparte cómo el duelo la paralizó y cómo mantener el cuerpo de su hijo cerca fue su forma de lidiar con la pérdida.

LO TUVO A 55 GRADOS

"Mi casa tiene un dormitorio separado y mantuve a Ben Ben allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato", escribe Presley, quien trabajó con una funeraria comprensiva para preservar el cuerpo en una habitación que mantenía a 55 grados.

Durante ese tiempo, Lisa Marie también honró a Benjamin con un tatuaje a juego con los que él tenía, invitando a un tatuador a su casa para replicar sus tatuajes.

"Mi madre le pidió al tatuador que mirara el cuerpo de su hijo muerto para ver los tatuajes. Ese momento fue uno de los más absurdos de mi vida", narró Riley.

La actriz, de 35 años, también reflexionó sobre las dificultades de su hermano, compartiendo un mensaje que Benjamin envió a Lisa Marie poco antes de su muerte, donde expresaba por primera vez que creía tener un problema de salud mental.

"Es desgarrador que recién se diera cuenta de que necesitaba ayuda apenas dos semanas antes de su suicidio", escribió.

JACKSON ERA VÍRGEN CUANDO SALIERON

Lisa Marie Presley compartió una reveladora anécdota sobre su relación con Michael Jackson, en la que destacó que el Rey del Pop le confesó que aún era virgen cuando se conocieron.

"Me dijo que todavía era virgen", escribió Presley en su libro de memorias.

Según su relato, Jackson sólo había tenido un beso con la actriz Tatum O´Neal y una relación no física con la actriz Brooke Shields. Asimismo, mencionó que Madonna había intentado acostarse con él, pero no había tenido éxito.

"Estaba aterrorizada porque no quería dar el paso en falso. Cuando decidió besarme por primera vez, lo hizo sin más. Fue él quien instigó todo. Empezó a suceder lo físico, lo que me sorprendió. Había pensado que tal vez no haríamos nada hasta que nos casáramos, pero él dijo: ´¡No voy a esperar!´", relató Lisa Marie.

La hija de Elvis Presley recordó con cariño la relación, destacando que, a pesar de la fama y el estigma que rodeaba a Jackson, él era una persona "normal" que la hacía sentir muy feliz.

"Me enamoré de él porque era normal, simplemente jodidamente normal. Su normalidad era un lado que nadie veía", dijo Presley

Aunque la relación de Presley con Jackson fue muy privada, su hija Riley Keough revela en las memorias que Michael Jackson, a quien llamaban cariñosamente "Mimi", se convirtió en una figura cercana a la familia.

Recordó que Jackson solía cantar "Feliz cumpleaños Lisa" a su madre y "You Are Not Alone" a ella misma, demostrando la cercanía y el afecto entre ellos.

Además, la productora relató cómo Jackson le pidió consejo a Lisa Marie tras ser acusado de abuso sexual en 1993. Presley le sugirió que llegara a un acuerdo rápidamente, un consejo que él siguió.