Ahora le toca a Anahí: la moda de aventar cosas al escenario

CIUDAD DE MÉXICO

Agresiones de fans a cantantes: una moda en ascenso

Durante el concierto de RBD en Estados Unidos, ahora Anahí recibió una agresión de su público, pues un fan le lanzó un objeto que la golpeó directo en el ojo, conoce qué otros artistas también han sido atacados durante sus presentaciones.

7.- Harry Styles

Harry Styles fue atacado el año pasado por un un fan que le aventó nuggets de pollo durante un concierto en el Madison Square Garden, en Nueva York. El intérprete de "As It Was" lo tomó con humor, pero hace dos meses fue golpeado en el ojo por un objeto que le lanzó un fan durante su presentación en Viena, lo que causó que Styles se retirara del escenario.

6.- Bebe Rexha

Bebe Rexha fue agredida por un fan en julio que le aventó su celular en un concierto en Nueva York, la cantante tuvo tuvo que ser trasladada a un hospital para ser intervenida quirúrgicamente, pues no paraba de sangrar.

Semanas después la cantante empezó a usar gafas de seguridad para evitar ser golpeada en sus shows.

5. Cardi B

Un fan le lanzó a Cardi B una bebida encima, porque aparentemente ella misma lo pidió, pero la rapera se molestó y le lanzó un micrófono a su seguidor con todas sus fuerzas, lo que causó indignación en redes sociales.

Ahora el micrófono que lanzó está siendo subastado en eBay para una causa benéfica.

4.-Drake

Un seguidor le lanzó a Drake un libro en pleno concierto en San Francisco, el cantante lo cachó y evitó que lo golpeara en la cara pero sí amenazó a la persona que le aventó el objeto.

"Tienes suerte de que sea rápido. Hubiera tenido que patearte el culo si esto me hubiera golpeado en la cara", dijo el cantante durante su presentación.

3.- Maluma

Durante su presentación en Estados Unidos, un fan le lanzó a Maluma una muleta que iba dirigida a su rostro, afortunadamente el intérprete de "Borro Cassette" la cachó y evitó una tragedia.

Días después el cantante pidió en su cuenta de Instagram que si asistían a uno de sus conciertos aventaran menos muletas y más bras y bikinis.

2.- Pink

Una fan le lanzó a Pink las cenizas de su madre en pleno escenario, la cantante detuvo el show para dialogar con su seguidor.

"¿Esta es tu madre? No sé cómo me siento con esto", dijo la intérprete de "Just Give Me a Reason".

1.- Rosalía

Rosalía fue golpeada con un ramo durante su presentación en San Diego, la intérprete de "Bizcochito" le pidió a sus seguidores que si arrojan cosas las lancen del lado contrario donde ella está.

"Por favor no avienten cosas al escenario y si son tan motomamis para de todas manera aventarlas, aviéntenlas al lado opuesto al que yo esté", dijo.