Anuncia su retiro

Después de más de 50 años de trayectoria, Lupita D´Alessio atraviesa un momento decisivo. Los problemas de salud y el esfuerzo físico que implican sus presentaciones la llevaron a replantearse su futuro en los escenarios.

En entrevista con "Hoy", la "Leona Dormida" confirmó su retiro definitivo y confesó que, aunque siente sentimientos encontrados, se va agradecida por todo lo que vivió.

A DESCANSAR

"Grabé muchos discos, conocí escenarios maravillosos, tuve altas y bajas como cualquiera. La gente ya conoce mi vida y creo que llegó ese momento para descansar", dijo.

Durante su Gracias Tour, que se extendió por dos años, pudo despedirse de su público. Sin embargo, reconoció que cada concierto requería un gran esfuerzo físico. "Pero ya mi cuerpo, mi música es demandante vocalmente... te exige mucho", admitió.

A sus 71 años, considera que es momento de retirarse dignamente, orgullosa de una carrera que describe como plena.

"He vivido cosas muy padres, otras no tanto, pero con eso me quedo", expresó.

Lupita D´Alessio inició su carrera en 1971 al participar en el Festival Internacional de la Canción Popular con el tema "Con amor". Poco después firmó con la disquera Orfeón, comenzando una prolífica carrera en la que grabó más de 40 discos con temas de amor, desamor y empoderamiento femenino, como "Mentiras" y "Ni guerra ni paz". También incursionó en el género infantil con el álbum "Mundo de juguete".

Desde su debut en 1971, Lupita D´Alessio ha mantenido una trayectoria que combina éxito profesional con una vida personal expuesta a la opinión pública.

CONCIERTO FINAL

Su última presentación será el viernes 14 de noviembre en la Arena Guadalajara. Antes, este sábado 2 de agosto, cantará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a las 20:00 horas.

"Es mi último Auditorio, y estoy feliz de cantar mi música, esa que la gente quiere seguir escuchando", dijo Lupita.

Para la cantante, la elección de esa ciudad no es casual. Vivió parte de su adolescencia ahí, y según comentó, "todo se acomodó para que fuera en Guadalajara. Es como si Dios lo hubiera orquestado".

El cierre también contiene una coincidencia que la intérprete considera simbólica: comenzó su carrera a los 17 años en 1971 y se despide en 2025 a los 71, acompañada en el escenario por su nieta, quien también tiene 17.

En entrevista, la cantante explicó que su decisión de retirarse fue tomada con calma y madurez, tras un largo proceso.