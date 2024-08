Shanik Berman habla de la estrategia de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos

Aunque el paso de Shanik Berman por "La casa de los famosos" fue breve, al ser la segunda eliminada del reality show, no pasó desapercibida para el público debido a sus alianzas y polémicas durante su estancia, explicó que desde un principio le habían recomendado hacer equipo con figuras fuertes dentro del reality. Uno de esos nombres era el de Adrián Marcelo, un conductor polémico y hábil para crear estrategias dentro del juego.

Sin embargo, según contó Shanik, el youtuber no solo buscaba alianzas, sino que tenía una estrategia particular para acercarse a las mujeres en la casa que, según él, no contaban con una figura paterna.

Durante el programa de Yordi Rosado en su canal de Youtube, la periodista habló sobre su relación con el también psicólogo quien le dijo cómo "manipular a las mujeres sin figura paterna". En sus palabras, Adrián Marcelo le confesó que su táctica consistía en mostrarse de manera paternal con esas mujeres, haciéndoles creer que podía ocupar ese rol protector. "Me dijo que, si te comportas como una figura paterna, ellas bajan la guardia", comentó Shanik, sorprendida por la frialdad de la estrategia.

Según ella, lo que más la impactó a Shanik fue una frase que le dijo dentro de la casa: "Adrián Marcelo me había dicho: que con las mujeres que no tienen una figura paterna, debes actuar de manera paternal. Aunque Gala sí tiene papá, según su mamá, estuvo en un anexo por ser alcohólico durante su infancia. Según él, cuando llegas con mujeres que no tuvieron papá, se bajan las defensas si actúas así. Es algo que, según él, funciona" dijo en el programa del conductor Yordi Rosado.

Sin embargo, cuando se le cuestionó qué pensaba de esos comentarios, dijo que ella no estaba para educar a nadie, ya que ella tenía en casa hijos y nietas a quienes educar y que ella nunca fue parte de esa dinámica que manejaba el youtuber.





Shanik Berman revela más cosas de "LCDLF"

Shanik compartió que, al salir del programa, su hija le mostró videos donde Adrián Marcelo hablaba a sus espaldas y se burlaba de ella, incluso mencionando el doloroso fallecimiento de su hijo.

Lo que inicialmente parecía una amistad dentro del reality, resultó ser, según Shanik, una relación llena de engaños y manipulaciones. "Me doró la píldora. Me decía que admiraba cómo hacía mis entrevistas, que íbamos a trabajar juntos, y yo pensé que había encontrado a alguien que me entendía. Nunca imaginé que todo era un juego para él".

Shanik también contó en la entrevista que, antes de entrar a La Casa de los Famosos, le recomendaron aliarse con Ricardo Peralta, a quien describieron como "la Wendy Guevara" de esa temporada, y hacer equipo con aquellos que tuvieran más seguidores, como Adrián Marcelo, Brigitte Bozzo y Gomita.

Además, mencionó que la ex participante de ´Acapulco Shore´, Karime Pindter, había estudiado el formato del programa con el objetivo de convertirse en conductora de Televisa: "Estudió el formato de ´La Casa de los Famosos´, es la única que estuvo en 10 temporadas de Acapulco Shore y seguramente, al salir, va a ser conductora de Televisa," comentó la periodista.

A pesar de todo, Shanik asegura que no guarda rencores. Al contrario, agradece haber salido del programa en el momento adecuado, antes de verse más involucrada en situaciones que pudieran haber afectado su imagen. "El karma siempre llega," dijo, recordando cómo logró distanciarse emocionalmente de Adrián Marcelo después de ver videos donde él hablaba mal de ella y se burlaba del fallecimiento de su hijo.

Tras su salida, muchas personas cercanas le dijeron que ella había intentado a toda costa ganarse la aceptación del conductor. Sin embargo, Shanik fue clara al afirmar que no busca la aprobación de nadie: "Yo no estaba buscando su aceptación, yo conozco a pura gente buena. Pero en esas condiciones, dentro de la casa, no llegas a conocer realmente a la persona".