Integrante de La Casa de Los Famosos recibiría demanda de David Ortega

Ricardo Peralta está envuelto en un escándalo debido a que recientemente insinuó dentro de "La casa de los famosos" que el actor David Ortega cobraba dinero por tener intimidad, lo cual él niega rotundamente y por esto va a demandarlo.

"Si me lo ponen enfrente es muy probable que lo golpee porque no se vale, es mentira lo que dice, estoy muy molesto porque en televisión nacional se atrevió a afirmar que yo presto servicios sexuales, que yo fui escort (acompañante remunerado) y eso es una rotunda mentira".

"Si me lo ponen enfrente es muy probable que lo golpee porque no se vale, es mentira lo que dice, estoy muy molesto porque en televisión nacional se atrevió a afirmar que yo presto servicios sexuales, que yo fui escort (acompañante remunerado) y eso es una rotunda mentira" David Ortega

En entrevista con EL UNIVERSAL comentó que aunque el influencer no dijo su nombre como tal sí dio sus iniciales y comentó que empezaba con "Da" y su apellido "O", por lo que está revisando los detalles para que no se quede impune esta situación.

"Es oficial que lo voy a demandar, lo estoy checando con mi abogado. Si él tiene las pruebas que lo demuestren, yo le voy a pagar los cuatro millones por los que él está concursando en ´La casa de los famosos´ porque sé que es una mentira, pero he escuchado que él y su pareja sí contrataban esos servicios".

Peralta también recordó cuando Ortega estuvo en un capítulo de "La rosa de Guadalupe", que trataba el tema de OnlyFans, algo que David dijo, sí tiene, pero aclaró lo siguiente para cuidar su imagen:

"Sabemos que estamos en una sociedad doble moral y sobre todo en Televisa que es donde yo me formé como actor, ahí sí he dejado de hacer papeles en televisión porque tengo un perfil en OnlyFans, pero ojo tener un perfil en esa plataforma es muy distinto a prestar servicios sexuales, a venderme como acompañante, ni mucho menos, esto no está bien, no se puede quedar así".

El ganador de "MasterChef Celebrity" comentó incluso que Ortega cobraba 70 mil pesos, a lo que él reaccionó: "no sé de dónde saca estos detalles, es un tipo que merece que le pongan un alto. No es justo que empecemos a normalizar que la gente difame o hable sin que tenga una repercusión y por eso estoy dando la cara".

Ortega, quien el 18 de septiembre se presentará en el show erótico Bandido, no pide que le crean, sino expresar su verdad y tomar cartas en el asunto

"Yo respeto a la gente que se dedica a eso, cada quién sabe cómo se gana el pan de cada día, pero yo no lo hago, no está cool que se anden inventando cosas. Piensa que es un fenómeno Wendy, pero cuando salga se va a dar un trancazo porque se va a dar cuenta de que todo lo que él pensó era al revés y lo único que él está fomentando es el desprecio de la gente que lo ve y lo sigue".