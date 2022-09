La Chilindrina, en busca de galán jovenazo

"Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años, yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada", señaló.

No es mujer de fiestas

La Chilindrina dejó muy en claro que estaba "muy nuevita", que nunca ha salido de paseo y tampoco ha sido una mujer de fiestas. Durante su vida, se ha dedicado a trabajar y cuidar a su familia. "Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada", señaló la actriz.