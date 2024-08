Sergio Mayer reacciona a la polémica de "La casa de los famosos"

Antes de que los integrantes del Team Tierra se conviertieran en los grandes villanos de la televisión, existió un equipo dentro de "La casa de los famosos" que, a pesar de ser los malos del reality, también eran los más queridos por el público.

Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano, todos comandados por Sergio Mayer, formaron el famoso "Team Infierno" y, durante la primer temporada del reality, lograron sacar a todos los demás habitantes para llegar hasta la final.

Es por ello que, ahora que la nueva entrega del programa ha llamado tanto la atención debido a sus polémicas, Mayer externó su opinión al respecto.

Aunque confesó que no ha podido seguir el programa, ya que se encontraba participando en "La Isla", y tampoco conoce a la mayoría de los habitantes, mencionó que entre ambas temporadas hay una gran diferencia: "No sé de la mayoría, no los conozco, tampoco sé lo que esté pasando, pero ahí está, qué bueno que el público vea y haga un comparativo, y se den cuenta de la diferencia.", dijo a su llegada al aeropuerto.

El actor también reconoció que este tipo de formatos son un arma de doble filo para cualquier persona pública, pues en un abrir y cerrar de ojos, pueden llevarte al éxito o destrozar tu imagen, como lo que está pasando con Ricardo Peralta: "Un reality es muy importante porque te crea o te destruye. Tú puedes tener un personaje dos o tres días, pero al final tu personalidad no la puedes esconder", agregó.

Aunque se negó a dar una opinión sobre cualquiera de los nuevos inquilinos, de lo que sí habló es de las acusaciones que pesan sobre el programa; y es que, el público, organizaciones civiles y hasta algunas instituciones de gobierno han acusado a la producción de fomentar los discursos de odio, la violencia de género y bullying.

Mayer, quien ha asegurado ser un aliado de los movimientos feministas, reconoció la lucha de años que las mujeres han hecho para defender sus derechos; sin embargo, también destacó que las condiciones a las que te enfrentas en estos programas ya son tan fuertes que sumarle estas causas puede ser muy peligroso: "Cuando entras a un reality entras en igualdad de condiciones, entonces de repente te das cuenta que una mujer te puede agredir, pero un hombre no porque es violencia de género. Creo que está un poco malentendido este tema. Hay que apoyar este tipo de movimientos feministas, pero no involucrarlos porque se desvirtúan".

Incluso, calificó como "delicado" el que la Secretaría de las Mujeres haya emitido un comunicado hace unos días para condenar los actos dentro de la casa: "La institución se debió haber mantenido al margen, quizá alguien le metió presión, pero hacer un pronunciamiento sobre un reality me parece muy grave y delicado porque puede cambiar los conceptos de lo que pasa adentro", finalizó.