Volverá a la ´Casa de los famosos´

Diego de Erice está listo para terminar su participación en la telenovela "A Mar", y de inmediato embarcarse en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde ya tiene lista su estrategia como conductor.

El actor celebró lo bien que marcha su carrera artística porque se mantiene vigente en las melodramas y brilla como presentador del reality que aseguró, el año pasado fue el más visto de la televisión mexicana.

CONCLUYE TELENOVELA

"El proyecto ´A Mar´ termina al aire el 13 de junio, y a finales de julio empieza la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Eso no es suerte, yo nunca digo que esto es gracias a Dios. La verdad es que es mucha chi..., mucha chamba, pero el factor tiempo se acomodó para que yo pudiera terminar esta telenovela y empezar la preproducción de uno de los proyectos más importantes del año", expresó el actor de 38 años.

"Me siento muy contento de poder hacer ficción y también ser Diego de Erice llegando al hogar de la gente en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos que, por fortuna, mi humor, personalidad y forma de llevar la conducción conectó muy lindo con el público".

De Erice conducirá junto con Odalys Ramírez el resumen del reality por Canal 5; las galas de nominación y eliminación estarán a cargo de Galilea Montijo.

BIEN LIBRADO

A pesar de que las dos primeras temporadas del reality fueron polémicas, incluso salpicaron a las conductoras, el actor señaló que él salió bien librado.

"Los comentarios siempre fueron positivos. La primera temporada estuvo un poco polarizada, no nada más para los habitantes, también en cuanto a los conductores, a mí siempre me favoreció. Tuve como estrella y lo agradezco al público", afirmó.

"Nunca me fue mal en los comentarios. Personalmente me posiciona en un lugar privilegiado porque son pocos los conductores de esta nueva camada que pueden anotarse en su currículum tres temporadas del programa más visto en la historia de la televisión mexicana. El año pasado rompió todos los récords de audiencia, esto me toma no por sorpresa, pero sí con un gran sabor de boca".