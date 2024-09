Se burla de su paso por LCDLF

Con la última semana de La Casa de los Famosos en curso, Adrián Marcelo hizo su regreso a las plataformas digitales tras un período de silencio.

A través de su canal de YouTube, el influencer lanzó un video titulado "La vida después de la casa", donde realizó una parodia de su experiencia en el reality show.

El regiomontano, de 34 años, recreó diversas situaciones cotidianas que vivió durante su estancia en el programa, como interactuar con las cámaras, hacer saludos y abordar las controversias generadas, incluyendo la escasez de comida.

Asimismo, se refirió a dos de sus ex compañeros, entre ellos Shanik Berman, gritando "Shanik, perdóname, perdóname".

La periodista de espectáculos reaccionó a la publicación de Marcelo, luego de que él hiciera un comentario relacionado con la muerte de su hijo.

"No si te estás burlando @adrianmarcelo10 o si es tu manera de pedirme disculpas. Yo decido tomarlo como una disculpa y la acepto y te deseo lo mejor Adrián", escribió Berman en redes sociales.

En cuanto a Mario Bezares, el youtuber sugirió que lo había traicionado durante su estancia en La Casa de los Famosos.

"El rival es Mayito, ten cuidado con ese cabrón, wey. Te dice lo que quieres escuchar, pero te volteas y te clava un puñal, wey", dijo.

El influencer también abordó su relación con su esposa Karina Puente, bromeando sobre su salida de la casa: "quiero que te vayas de la casa porque no cocinas, no lavas, has sido pasivo-agresiva, te tienes que ir de este hogar para que yo sea feliz".