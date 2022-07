A sus 19 años, el nombre de Ezra Miler, no tan conocido hasta entonces, apareció en las ternas de diversas entregas de premios, como los British Independent Film Awards, en la categoría de Mejor Actor de Reparto, debido a su interpretación en la película Tenemos que Hablar de Kevin (2011).

Sólo tres años después de su debut en el celuloide logró posicionarse como una de las grandes promesas de Hollywood que se perfilaba como el mejor intérprete de su generación.

Sin embargo, 10 años después su carrera pende de un hilo debido a los escándalos que ha protagonizado, siendo un actor con el que, naturalmente, ninguna franquicia quiere lidiar.

PIERDE CONTRATOS

Warner Bros., por ejemplo, está considerando no recontratarlo después de la próxima cinta de The Flash, que se estrena en junio del próximo año y en donde regresa como uno de los personajes que le han dado una vitrina comercial, distinta a sus orígenes en el cine indie.

"(Warner Bros.) probablemente no mantendrá a Miller en el papel de Flash en futuras películas de DC, incluso si no salen más acusaciones a la luz", de acuerdo con Deadline.

"Esto significaría reemplazarlo en el futuro, pero todavía hay una inversión de 200 millones de dólares en juego con la primera película", añade el medio.

Con esto surge una preocupación más: su futuro en la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de la saga de Harry Potter, también de la productora, en donde encarna a Credence.

Esto por las recientes declaraciones de una familia que lo acusa de manipular, intimidar y poner en peligro la integridad física de su hija, entonces menor de edad, durante cuatro años. Comparando su relación con la de una secta.

La adolescente, de 18 años y quien ha negado los señalamientos, se encontraría recorriendo California junto al actor y un grupo de chicas, declaró su madre a The New York Post, en lo que ella describe como una situación "aterradora". La audiencia para este caso está programada para el próximo 12 de julio.

ENEMIGO DE LA JUSTICIA

El miércoles 15 de junio se dictó otra orden de alejamiento contra el actor de La Liga de la Justicia por una denuncia de una madre del condado de Massachusetts, Estados Unidos, quien asegura que Ezra, su antiguo vecino, la amenazó y actuó de manera inapropiada con su hijo de 12 años.

Esto luego de que una amistosa conversación en febrero terminará en acusaciones de brujería hacia la señora, gritos, amenazas y extraños cumplidos hacia el menor, según la denuncia que retomó el diario español El País.

Desde entonces, la justicia ha buscado al actor de Afterschool (2008) para entregarle dos órdenes de alejamiento, pero no han dado con su paradero. Incluso eliminó su cuenta oficial de Instagram, no sin antes publicar una serie de memes burlándose de las autoridades por su incapacidad para encontrarlo: "No puedes tocarme, estoy en otro universo", escribió.

¿CÓMO ESTÁ SU SALUD MENTAL?

Ezra acumula una serie de episodios que han hecho dudar incluso de su salud mental.

En 2011 fue detenido por ignorar un semáforo en rojo; le encontraron 20 gramos de marihuana.

Ese año estrenó la película más importante de su carrera , Tenemos que Hablar de Kevin (2011), y rodaba otro de sus éxitos fílmicos, Las Ventajas de Ser Invisible (2012).

En abril de 2020 se hizo viral un video del actor ahorcando a una fanática, quien quería retratarse con él, en Islandia.

Amenazó al grupo supremacista Ku Klux Klan de Carolina del Norte en un video que publicó en enero. Les pidió que se quitaran la vida o él los mataría. Eliminó el clip.

Dos meses después fue detenido en un karaoke de Hawái por "alteración del orden público y acoso", lo multaron por 500 dólares.

Enfrentó una orden de restricción por parte de una pareja, también en la isla, tras entrar a su dormitorio y robar su billetera y pasaporte. La orden fue desestimada por los involucrados.

El estreno en abril de Los Secretos de Dumbledore se vio opacada cuando el actor fue arrestado nuevamente por arrojar una silla que golpeó en la frente a una mujer.

SE DECLARA NO BINARIO

En 2012 se convirtió en un referente para la comunidad queer tras confesar que no era heterosexual ni gay y que no distinguía entre géneros para elegir sus parejas sexuales o románticas.

Siguiendo esa misma línea, en 2018 se declaró de género no binario al asegurar que no se identificaba ni como hombre ni como mujer.

El estadounidense brilló más que nunca en las alfombras rojas luciendo maquillaje y looks andrógino, como el que portó en la Met Gala del 2019, convirtiéndolo en un referente de la moda.

