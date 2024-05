Britney Spears llama "perra" a su hermana menor Jamie Lynn

CIUDAD DE MÉXICO.- La estabilidad emocional de Britney Spears preocupa cada vez más a sus fans que, a pesar de que en principio defendían su libertad, ahora sugieren que la "princesa del pop" sí podría tener problemas mentales, pues el día de ayer publicó una historia de Instagram donde describe a Jaime Lynn, su hermana, como una "perra" y, al poco tiempo, eliminó el post.

No es ninguna sorpresa que la relación entre las hermanas Spears no es muy buena, sin embargo, hacía unos meses parecía que ambas estaban haciendo un esfuerzo para limar las asperezas que arrastraron por años, pero las nuevas declaraciones de Brit vuelven a poner en duda los términos en los que se encuentran actualmente.

En una historia de Instagram, publicada ayer, la intérprete de "Toxic" compartió parte de lo que era una excursión que emprendió junto a una amiga, un amigo y un hombre que explicó que era su asistente.

Durante el clip, puede apreciarse que Spears se encuentra en el interior de un vehículo, en el asiento de copiloto, mientras su asistente conduce y sus acompañantes dicen entusiasmados que se dirigen a una excursión en la que montaran a caballo.

Y, aunque la cantante suena muy entusiasma por la aventura que están por emprender, extrañó que durante toda la historia, adopta diferentes tonos de voz; uno de ellos como si tratara de imitar el acento inglés.

Eso no fue lo que más preocupó, sino el hecho de que mientras narraba su nula experiencia para acampar, rememoró la participación de Jaime Lynn en el reality "I´m a celebrity... get me out of here!" (Soy famosa, sácame de aquí), pues al mencionar a la joven usó el término "perra" para describirla.

Britney explicó que le parecía incongruente que su hermana menor hubiera dejado a sus dos hijas menores en casa, por las que lloraba durante toda su participación en el reality, asegurando que las extrañaba, pero no hiciera nada para regresar a casa y ver por ellas.

"¡Mi hermana lo hizo (acampar) en un programa de televisión! y la bañaron en la jungla, mier**, ella dijo: "-Báñame, porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijas, oh, atiéndeme...´, pequeña perra", expresó.

Más tarde, insistió y volvió a usar la misma denominación para referirse a Jaime Lynn:

"Quiero ser una pequeña perra y darme un baño en la jungla como mi hermana".

Además, la cantante de 42 años formuló otras frases que parecían inconexas unas entre otras, lo que preocupó todavía más a sus seguidores que, sorprendidos, se percataron que al poco tiempo de compartir la publicación, prefirió eliminarla.