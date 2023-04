La canción que Joan Sebastian le escribió a su hijo Julián

Julián Figueroa recordaba mucho a su padre Joan Sebastian, fallecido hace ocho años; en redes sociales no faltaron las publicaciones en las que compartiera recuerdos sobre él, en su cumpleaños, el Día del Padre y en su aniversario luctuoso, las últimas publicaciones al respecto fueron muy nostálgicas, en ellas, Julián no evitó hablar de la muerte, algo de lo que platicó públicamente en varias ocasiones.

"Te extraño mucho papá y me sigue costando tanto lidiar con el hecho de que no te puedo abrazar y a veces no puedo evitar sentirme enojado porque me faltaron muchos más momentos a tu lado, me faltó demostrarte aún más cuánto te amaba", se lee en parte de su mensaje, muy parecido al que posteó horas antes de morir, en el que confesó que extrañaba mucho a Joan y que deseaba volver a abrazarlo.

Julián tuvo una su propia canción compuesta por su padre Joan Sebastian, se trata de un tema que se incluyó en el disco Secreto de amor, lanzado en el año 2000 y que fue le material número 23 en la historia discográfica del llamado "Poeta del pueblo".

El tema, llamado "Julián", comienza con una tierna melodía que incluye una declaración del amor que un padre siente por su hijo, del amor que Joan Sebastian sentía por su hijo varón menor.

La letra de la canción dice:

Cuando eras niño, Julián

Me pediste que escribiera

Una canción que dijera

Lo que yo siento por ti

Eso no es fácil, Julián

Aunque escribí mil canciones

Lo más bello del amor, Julián

Se lleva en los corazones

Y este vals es para ti, para ti, Julián

Báilalo, disfruta da capo y coda

En tu graduación y el día de tu boda

Este vals es para ti, para ti Julián

Yo también lo voy a estar celebrando

Desde algún rincón, te miraré bailando

Cuando eras niño, Julián

Dios fue muy bueno conmigo

Me dio el honor de ser, Julián

De ser tu padre y tu amigo

Y este vals es para ti, para ti, Julián

Báilalo, disfruta da capo y coda

En tu graduación y el día de tu boda

Este vals es para ti, para ti Julián

Yo también lo voy a estar celebrando

Te prometo que te miraré bailando

Julián era papá de José Julián, producto de su matrimonio con Imelda Garza, quien se despidió en redes de él con un bello mensaje de amor:

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore".

Hace apenas unos meses, Julián consideró que no había que tenerle miedo a la muerte, pues en la medida que se entienda la relación que ésta tiene con el tiempo, se disfrutará mejor de la vida.

"La gente le tiene mucho miedo a la muerte, pero la muerte no es el final, yo creo que es una parte de la vida, y si eres consciente de ello, aprovechas el tiempo y aprovechas ese regalo tan hermoso que es la vida".