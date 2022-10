Ataca a grafóloga

CDMX

El conductor dijo que Centeno sacó información falsa y tonterías, ya que la experta aseguró a un medio de comunicación: él se había reído del policía que falleció en el altercado de hace una semana.

"MaryFer Centeno es "Cuqui la ratita", es una vieja cursi, ridícula que por andar haciendo caso va a terminar como terminan todas, como terminó la psicologuilla Laura Bozzo. Ella salió en una revista diciendo que es monstruosa la forma en que yo me río cuando estoy hablando del policía muerto. Es una verdadera tontita".

Su enojó no sólo es con ella, ya que también le trae coraje al periodista policial Carlos Jiménez conocido como el C4 Jiménez, quien dijo en su momento que tenía los videos del fraccionamiento en donde golpearon a Adame.

"Por lo pronto yo me fui como víctima y ellos (quienes le dañaron el ojo) se fueron como detenidos dentro de la cárcel, no tienen por dónde y a esta tipa MaryFer Centeno, tu carrerita va a terminar donde terminan todos los que le hacen caso a éste que no es periodista: Gustavo Adolfo Infante", dijo.

"Por andarle lamiendo las botas no dudo que pase más contigo porque eres una escandalosa, una farsante, nada más le dan tantito cuadro y se siente la reina", agregó.

Acerca del reportero Carlos Jiménez, quien conduce el noticiero C4 en alerta mencionó lo siguiente: "Muchas bandas se sabe de narcomenudistas, de robacoches y de todo, ya lo traen en la mira, no tarda de que le den un tiro en la cabeza".