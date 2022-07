Regresa a Televisa

Esta ocasión para realizar una participación especial en la telenovela "Mi secreto" que inició filmaciones la semana pasada, la cual será producida por Carlos Moreno, y dirigida por Luis Eduardo Reyes quien fuera maestro de Kuno Becker en el Centro de Educación Artística de Televisa. El actor se reencontrará con Ana Layevska, con quien protagonizó "Primer amor" en 2001, junto a Anahí y Valentino Lanus.

ACTIVO EN CINE

Sin embargo, para Kuno Becker este papel no es solo una interpretación más en su carrera, pues después de mantenerse filmando internacionalmente, viajando desde la ciudad de Los Ángeles a Nueva York, República Dominicana, México, entre otros países, el actor se dio cuenta de que debía pensar bien los papeles que aceptaba.

"Después de un tiempo, en vez de pensar en que es el siguiente proyecto que voy a hacer, o qué personaje voy a interpretar, a donde me voy a ir, de repente empiezas a pensar oye wey si estamos aquí de paso no será bueno también pensar en los demás, en hacer algo que haga una pinche diferencia en algún sentido, en algo en lo que creamos, y servir de algo", explicó Kuno en entrevista .

APRENDIENDO

Por lo tanto, para participar en la Telenovela "Mi secreto", el actor aceptó por estar en cercanía con gente que quiere, con quienes tiene una relación íntima y con los cuales puede divertirse filmando y aprendiendo.

"Siempre que llegamos a un proyecto estamos cada quien en un proceso muy distinto de vida, unos muy dolorosos, otros no tanto, pero lo importante es que lo que pasa en el set tenga un efecto positivo en la gente, el trabajo duro de todos, las relaciones que tenemos aquí padrisimas de cuidarnos unos a otros y aprender los unos de los otros", detalló Kuno.

ALTRUISTA

Además de los papeles con los cuales quiere aportar al espectador, Kuno aseguró trabaja en un proyecto de negocio que beneficia a quienes él considera son los seres más desfavorecidos.

"Creces naces pensando en ti, luego te das cuenta de lo que te hace bien de lo que te hace mal, poco a poco, y después de eso empiezas a pensar en los demás y te das cuenta que no puedes solo pensar en ti, por eso estoy trabajando en un negocio, que no es un negocio en realidad porque la mayor parte es para beneficiar por ejemplo a los animales, quiero hacer algo por los seres que creo que son los inocentes en este planeta", expresó.

CINE Y TELEVISIÓN

Paralelamente a su participación en "Mi secreto", se encuentra grabando un doblaje para una película que filmó en Estados Unidos, y la filmación de un proyecto que no quiso detallar, pero es cercana a la temática del fútbol y aseguró "se trata de algo que no se acerca a nada de lo que he hecho antes".