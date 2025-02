Epiphany: La nueva comedia con Kristen Wiig y Bill Murray

Los nominados al Óscar Kristen Wiig y Bill Murray encabezarán Epiphany, una nueva comedia dirigida por Max Barbakow, cineasta reconocido por Palm Springs (2020), comedia romántica de ciencia ficción ganadora del Globo de Oro. El proyecto será presentado en el Mercado de Cine Europeo de Berlín.

El guion fue escrito por Mitch Glazer (Los Fantasmas Contratacan, El Novato), quien también figura como productor junto a Lee Stollman y Ellen Goldsmith-Vein de The Gotham Group (Deliver Me From Nowhere, Maze Runner). Wiig y Murray se desempeñan como productores ejecutivos junto a Jillian Apfelbaum (La Mula, Ellas Mandan) y Margot Hand (Passing, Barb y Star Go Van a Vista Del Mar).

La película sigue a Favorite Ives (Wiig), una heredera y fashionista que ha perdido toda su fortuna y se enfrenta a una difícil situación financiera. Para evitar la bancarrota y mantener su estilo de vida, se embarca en la misión de encontrar y casarse con un hombre rico en solo dos semanas. Durante su búsqueda, se cruza con Oz Bell (Murray), un excéntrico millonario y genio matemático. Mientras Ives necesita la estabilidad económica de Oz, él se siente atraído por su espontaneidad y energía.

"Es una experiencia rara y maravillosa cuando una historia te lleva en un viaje que logra hacerte reír, sentir y reflejar las absurdidades de la vida cotidiana. Es aún más especial cuando tus guías espirituales son Bill Murray y Kristen Wiig. Epiphany tiene esa amplitud de tono, profundidad de sabiduría y un enorme potencial cinematográfico, mientras ofrece roles icónicos para dos talentos ya icónicos y totalmente únicos como Kristen y Billy", dijo Barbakow en un comunicado para Deadline.

Kristen Wiig recientemente fue nominada al Emmy por Palm Royale, cuya segunda temporada se encuentra en producción para Apple TV+. Bill Murray, por su parte, viene de participar en The Friend, película de Scott McGehee y David Siegel que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto. También será parte de The Phoenician Scheme, la próxima cinta de Wes Anderson, actualmente en postproducción.