Salda deuda con México

Scorpions saldó su deuda con México en su presentación en el Vive Latino 2025, luego de que el año pasado tuvieran que cancelar su participación debido a una cirugía de columna de emergencia que el vocalista Klaus Meine tuvo que someterse.

A las 21:55 horas, la banda alemana subió al escenario ante unas 80 mil personas con un enérgico show de hard rock, comenzando con “Coming Home”, “Gas in the Tank” y “Make it Real”.

“Estamos contentos de estar aquí, han pasado 3 años desde la última vez que estuvimos aquí”, expresó Meine, quien lucía boina, camisa y pantalón negro, para luego ponerse su chaqueta de piel.

“Muchas gracias. México está aquí”, dijo el cantante en español, causando la ovación de los presentes, que apreciaron su esfuerzo por hablar el idioma del país.

“Ha pasado mucho tiempo de estar rodando y por varios lugares para llegar esta noche a México. Es increíble estar con ustedes”, agregó en inglés, generando un ambiente de conexión con el público.

Durante la interpretación de “Bad Boys Running Wild”, las distorsiones de guitarra aumentaron la energía, lo que hizo que la multitud se compactara al centro de la pista y se sentara en las gradas inferiores ansiosa por ver la actuación de la banda.

El momento más emotivo llegó con el himno de Scorpions, “Wind of Change”, cuando Meine cedió los micrófonos al público, que cantó a capela la famosa canción.

Dirigiéndolos como un director de orquesta, el vocalista guió la multitud en una experiencia única, mientras que en las pantallas se proyectó el logo de amor y paz en blanco sobre un fondo negro.

“Los amamos, México”, gritó el cantante.

Al comenzar “Blackout”, se escuchó una sirena de policía y luces intermitentes en tonos azules, rojos y blancos iluminaron al público. Al finalizar la canción, los visuales mostraron vidrios rompiéndose.