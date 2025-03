Considera llevar a juicio a su ex

Luego de que Kanye West volviera a escandalizar a medio mundo al lanzar una canción con su hija North West y el rapero encarcelado Sean “Diddy” Combs, sin la autorización de su ex, Kim Kardashian, la socialité ya esta considerando tomar acciones legales.

De acuerdo con el portal TMZ, la también actriz está analizando la posibilidad de llevar a su ex maridos a la corte para solicitar que le retiren la custodia legal compartida, misma que acordaron cuando se divorciaron en 2022.

Este fin de semana, Kim le solicitó a Kanye que por favor no lanzara la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, en donde North aparece cantando, junto a una participación de “Diddy”. El rapero se negó y la hizo pública al poco rato.

Antes esto, según TMZ, Kardashian solicitó una audiencia de emergencia con sus abogados, un mediador y un juez, asegurando que existía un fuerte conflicto entre ambas partes. Supuestamente, West había acordado no lanzar la rola, cosa que incumplió.