Dice que su cuerpo es natural

En su defensa, la empresaria, en una charla con ´Allure´, desmintió haber hecho modificaciones en su figura; además, cuenta supuestamente ´toda la verdad´ sobre su físico.

Kim asegura que hasta el momento solo se ha aplicado inyecciones de bótox y nada más, algo que los usuarios no creen.

Cuando le preguntaron que fuera más específica sobre los detalles en su rostro indicó: "Un poco de bótox" y señaló entre sus cejas, donde se suele aplicar el producto cosmético para reducir las líneas de expresión.

Después mencionó que todo lo demás es natural. "Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios", afirmó.